У дніпровському селі жителі 20 років чекають на відкриття дитсадка [ Редактировать ]
У селі Миколаївка, на Дніпропетровщині, понад 20 років чекають на відкриття дитсадка. Більш ніж десятиліття будівля стояла покинутою. Та 2016 її взялися реконструювати. І нібито завершили ремонт. Та вже рік минув, а двері закладу для дітей так і не відчинили. Чому? - з'ясовували наші кореспонденти.
- Мама, хочу в садик. - Думаю, скоро откриють і підемо до садіка.
Такими обіцянками вже рік тішать малечу батьки, проходячи повз садочок "Веснянка". Його відкриття в Миколаївці чекають усі.
Світлана Зеленська, жителька села Миколаївка:
Складно, от я сидю, ось і мами сидять, ми всі сидимо дома з дітьми. Дітей немає куди віддіти. В мене тоже, зараз дитину залишила у сусіда. Щоб приїхати.
Єдиний дитсадок - за 16 кілометрів. Інший - просто посеред села, немов з картинки. Чотири роки капітального ремонту занедбаної будівлі. І 2020 його вже планували відкрити.
Людмила Хуторна, жителька села Миколаївка:
На перше жовтня, вже всім обіцяли, я принесла документи, вже є документи, що моя дитина має піти у садочок. Потім все просто затихло.
Тут у нас комп’ютери, музичні центри, телевізори, мягкі крісла, посуд стоїть, тут у нас для дітей, чашки, тарілки, кастрюлі, в цій кімнаті зложили всі ігрушки, швецькі стінки.
Завгосп дитсадка Людмила Мерзла проводить екскурсію. Тут сучасні вікна й двері, утеплений фасад і дах, встановлена автономна система опалення з модульною котельнею. На реконструкцію витратили 30 мільйонів гривень з обласного бюджету. Але цих грошей не вистачило, щоб встановити необхідне обладнання.
Юрій Шаповал, заступник сільського голови з питань роботи виконавчих органів Миколаївської сільської ради:
Уже за кошти місцевого бюджету здійснюється закупівля того обладнання, яке передбачено у проектній документації. Близько пів мільйона необхідно було коштів дофінансувати з місцевого бюджету.
Чиновники запевняють: реконструкція садка йде за графіком. У середині вересня сільрада отримала документи приймання-передачі. У жовтні на сесії мають прийняти будівлю на баланс.
Людмила Мерзла, завгосп дитячого садка "Веснянка":
12 жовтня останній буде тендер іменно по техніці, яка буде закуплятися. Пічки, пральні машини. Я так вважаю, що до кінця жовтня вони вже повинні будуть бути поставленні.
Тож сільська влада знову просить батьків зачекати і обіцяє відкрити дитсадок у листопаді. Офіційно дітей до навчального закладу ще не беруть, але 80 заяв уже прийняли.
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