Американский боец смешанных единоборств Джастин Торнтон скончался от травм, полученных в результате поражения нокаутом на турнире по кулачным боям BKFC 20. Об этом сообщает mmajunkie.

Поединок в супертяжелом вес состоялся еще 20 августа в штате Миссисипи, США. Американец Диллон Клеклер боковым в челюсть отправил Торнтона в нокаут уже на 19-й секунде боя. При падении боец буквально воткнулся головой в настил ринга.

38-летнего бойца на носилках унесли с ринга и экстренно госпитализировали. Как оказалось, у него произошло кровоизлияние в мозг. Он оказался частично парализован и несколько недель провел на ИВЛ.

Джастин Торнтону было 38 лет, в ММА он провел 24 поединка (8-16), бой на кулаках стал первым и последним в его карьере.

Напомним, что в начале сентября 18-летняя боксерша из Мексики Жанетта Закариас Сапата умерла через пять дней после нокаута.