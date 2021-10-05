Боец ММА умер после боя на голых кулаках (видео) [ Редактировать ]
Источник: USA Today Sports
Американский боец смешанных единоборств Джастин Торнтон скончался от травм, полученных в результате поражения нокаутом на турнире по кулачным боям BKFC 20. Об этом сообщает mmajunkie.
Поединок в супертяжелом вес состоялся еще 20 августа в штате Миссисипи, США. Американец Диллон Клеклер боковым в челюсть отправил Торнтона в нокаут уже на 19-й секунде боя. При падении боец буквально воткнулся головой в настил ринга.
38-летнего бойца на носилках унесли с ринга и экстренно госпитализировали. Как оказалось, у него произошло кровоизлияние в мозг. Он оказался частично парализован и несколько недель провел на ИВЛ.
Джастин Торнтону было 38 лет, в ММА он провел 24 поединка (8-16), бой на кулаках стал первым и последним в его карьере.
Напомним, что в начале сентября 18-летняя боксерша из Мексики Жанетта Закариас Сапата умерла через пять дней после нокаута.
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