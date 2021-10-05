11-летний Руслан Щербаков срочно нуждается в помощи, у него прогрессирующее редкое заболевание #СМА (спинальная мышечная атрофия Верднига-Гоффмана), инвалидность.

Ребенок никогда не мог ходить, некоторые физиологические навыки утрачены, при этом интеллект выше среднего - Руся закончил начальную школу с грамотой и премией в номинации "Лучший ученик", переведен в 5-й класс.

Началось все в 2010 году(малышу было 8 месяцев), о лечении этого недуга даже никто и подумать не мог. Медицина не стояла на месте и…Лечение для СМА есть!

В Украине с 2020 года зарегистрировано два лекарственных средства - "Спинраза" (инъекционно) и "Эврисди" (прием внутрь). Однако неоднократные обращения по вопросу назначения и лечения к МОЗ не были услышаны. Когда-то СМА-пациенты дождутся и лекарства будут доступны?

Если сейчас не начать лечение,то Руслан может утратить то немногое и основное, что осталось - движения в руках – это передвижение на электроколяске, общение с друзьями, обучение в школе, игры…Все, буквально -вся его жизнь в его руках!

Сумма к сбору 8 007 300 грн.

На месяц сразу необходимо приобрести - 3 флакона = 774 900 грн.

Реквизиты сбора :