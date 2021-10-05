Помогите спасти ребенка: 11-летний Руслан борется с редким заболеванием [ Редактировать ]
Источник: Facebook
11-летний Руслан Щербаков срочно нуждается в помощи, у него прогрессирующее редкое заболевание #СМА (спинальная мышечная атрофия Верднига-Гоффмана), инвалидность.
Ребенок никогда не мог ходить, некоторые физиологические навыки утрачены, при этом интеллект выше среднего - Руся закончил начальную школу с грамотой и премией в номинации "Лучший ученик", переведен в 5-й класс.
Началось все в 2010 году(малышу было 8 месяцев), о лечении этого недуга даже никто и подумать не мог. Медицина не стояла на месте и…Лечение для СМА есть!
В Украине с 2020 года зарегистрировано два лекарственных средства - "Спинраза" (инъекционно) и "Эврисди" (прием внутрь). Однако неоднократные обращения по вопросу назначения и лечения к МОЗ не были услышаны. Когда-то СМА-пациенты дождутся и лекарства будут доступны?
Если сейчас не начать лечение,то Руслан может утратить то немногое и основное, что осталось - движения в руках – это передвижение на электроколяске, общение с друзьями, обучение в школе, игры…Все, буквально -вся его жизнь в его руках!
- Сумма к сбору 8 007 300 грн.
- На месяц сразу необходимо приобрести - 3 флакона = 774 900 грн.
Реквизиты сбора :
- "Приватбанк": 5457082270277754 - мама С.А.Щербакова.
- "СБЕРБАНК" (рубли): 5469220013716516 - Баженова Ольга Валерьевна(модератор)
- PayPal: [email protected] с припиской "Ruslan"
- Международные переводы: Ukraine, Zaporozhe, Shcherbakova Svetlana(не забудьте сообщить код доступа)
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