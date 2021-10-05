Когда в Украине переводят часы на зимнее время [ Редактировать ]
Во многих странах мира, включая Украину, часы переводят два раза в год - на летнее и зимнее время.
Перевод часов в 2021 году происходит в 71 стране мира, включая Украину, страны ЕС, Литву, Эстонию, Латвию, Израиль, Великобританию, США, Канаду, Австралию, Мексику, Иран и другие.
Так, в этом году украинцы переведут стрелки часов на час назад, обычно это происходит в последнее воскресенье октября. В этом году этот день приходится на 4 утра 31 октября.
Это позволит в выходной, воскресенье, спать на час дольше и продолжит сутки на один час.
Отметим, в Украине уже неоднократно пытались отменить перевод часов на летнее и зимнее время. Последняя попытка была весной этого года. В частности, 3 марта Верховная Рада приняла законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201) в первом чтении.
Читайте также, сколько будут отдыхать украинцы в октябре.
по теме
До конца 2021 года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции по Крыму
Евросоюз пока не планирует исключать Украину из своего списка безопасных направлений для путешествий в связи с COVID-19
В 2014 году развернулась Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины
Глава Верховной рады Дмитрий Разумков опроверг информацию о своей отставке во вторник-среду
На саммите Украина-ЕС, который пройдет 12 октября в Киеве, будет принято несколько конкретных прорывных решений