Во многих странах мира, включая Украину, часы переводят два раза в год - на летнее и зимнее время.

Перевод часов в 2021 году происходит в 71 стране мира, включая Украину, страны ЕС, Литву, Эстонию, Латвию, Израиль, Великобританию, США, Канаду, Австралию, Мексику, Иран и другие.

Так, в этом году украинцы переведут стрелки часов на час назад, обычно это происходит в последнее воскресенье октября. В этом году этот день приходится на 4 утра 31 октября.

Это позволит в выходной, воскресенье, спать на час дольше и продолжит сутки на один час.

Отметим, в Украине уже неоднократно пытались отменить перевод часов на летнее и зимнее время. Последняя попытка была весной этого года. В частности, 3 марта Верховная Рада приняла законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201) в первом чтении.

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