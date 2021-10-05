Ужесточение карантина в Киеве: в КГГА сделали заявление [ Редактировать ]
Киевская городская администрация сообщила, что пока карантин в столице не будут ужесточать. Поскольку городские власти только готовятся к возможному усиления карантина в случае введения Киева в "оранжевую" или "красную" зону.
В Департаменте муниципального безопасности КГГА уточнили, что сейчас идет подготовка структурных подразделений городской и районных администраций, организаций, предприятий и учреждений Киева к организации приема граждан при проверке COVID-сертификатов и ПЦР-тестов.
" Сейчас пока в Киеве установлен "желтый" уровень эпидопасности, наличие COVID-сертификатов или ПЦР-тестов не является обязательным условием для посещения городских учреждений или учреждений", - говорится в сообщении.
Читайте также, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о том, что для некоторых украинцев могут изменить карантин. Так, это коснется тех людей, которым противопоказана вакцинация, человек может перейти на дистанционный режим работы, выполнять какие-то другие, вспомогательные, подсобные функции.
Кроме того, городской голова Львова Андрей Садовой заявил, что город уже входит в "красную" зону адаптивного карантина. В частности, наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом, в городе с коронавирусом госпитализированы 372 человек.
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