Киевская городская администрация сообщила, что пока карантин в столице не будут ужесточать. Поскольку городские власти только готовятся к возможному усиления карантина в случае введения Киева в "оранжевую" или "красную" зону.

В Департаменте муниципального безопасности КГГА уточнили, что сейчас идет подготовка структурных подразделений городской и районных администраций, организаций, предприятий и учреждений Киева к организации приема граждан при проверке COVID-сертификатов и ПЦР-тестов.

" Сейчас пока в Киеве установлен "желтый" уровень эпидопасности, наличие COVID-сертификатов или ПЦР-тестов не является обязательным условием для посещения городских учреждений или учреждений", - говорится в сообщении.

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Кроме того, городской голова Львова Андрей Садовой заявил, что город уже входит в "красную" зону адаптивного карантина. В частности, наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом, в городе с коронавирусом госпитализированы 372 человек.

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