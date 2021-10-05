Про найважливіше - від жінок. У Києві вже вчетверте зібралися на саміт відомі політикині, бізнесвумен та лідерки громадських організацій. На порядку денному - пандемія, рівноправ'я та інші проблеми, що хвилюють зараз увесь світ. Дискусію чула і наша Ірина Розова.

Інклюзивна політика, мир, безпека та майбутнє після пандемії. Сьогодні обговорити всі ці теми зібралися члени Європарламенту, українські депутати, посли, бізнесмени та найвпливовіші жінки країни.

Наталія Королевська, народний депутат, ініціаторка Національної платформи "Жінки за мир":

Мы все с вами знаем как выглядит мужское лидерство. И знаем, какие результаты оно приносит. В свое время Саймонт писал - лидерство это не о следующих выборах, это о следующих поколениях. Давайте честно, вот если станет вопрос спасения мира, нам важно будет с вами кто это сделает - мужчина или женщина? Уверенна, что нет. Но я вот больше бы доверила это женщине.

Слово "жінка" лунало в залі чи не найчастіше. Бо сама платформа заснована жінками. Й присвячена - їхньому лідерству. А розпочалася перша панель зі співу.

Ніна Матвієнко, народна артистка, герой України:

Україно, Україно... після далечі доріг, моє серце твого сина, я кладу тобі до ніг.

Головне питання першого обговорення: гендерна рівність. І тут слово беруть ті, хто добре знається на цій проблемі - наші західні партнери.

Стен Ньорлов, голова офісу Ради Європи в України:

У Верховній Раді жінки становлять тільки 21 відсоток. Тому роботи ще багато. Минулого тижня вийшов відомий журнал "Економіст", в якому йдеться про те, що саме у тих країнах, де жінок, які ухвалюють рішення, менше ніж сорок процентів, багато проблем.

Європейські гості присутні в залі, і - віртуально. По відеозв'язку під'єдналися спікерки - з Італії, Мальти, Албанії, Австрії.

Підтримали жінок-лідерок - і чоловіки.

Юрій Бойко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

То, что женщины стали локомотивом движения "За мир", это произошло не сегодня, не вчера, а уже больше семи лет назад. Это очень важно, поскольку голос женщин - он наиболее слышим, когда идет вопрос о войне и мире. Поэтому я рад приветствовать всех женщин из Украины, которые приехали сегодня, я вижу, что они растут, они растут профессионально, политически и превратились уже в значимый фактор нашей жизни.

Сприяти відновленню миру, зростанню економіки та ліквідації бідності. Ці задачі жінки-лідерки порушують не вперше. І певні - результати вже є. Так, "Київ Глобал Саміт" отримав нагороду за допомогу тим, хто постраждав під час бойових дій.

Юлія Льовочкіна, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Для Украины важно, чтобы как можно большее количество женщин участвовали в принятии государственных решений. Я считаю, что это позволит сбалансировать политику, сделать ее более социальной, более мирной и более направленной на интересы людей.

За підсумками дискусії учасники підписали декларацію про створення Коаліції дій - інноваційного партнерства політиків, бізнесменів і громадських діячів.