Сарай - замість домівки. На Рівненщині сироті дали від держави будинок із дірами у стінах, грибком і прогнилим дахом. У хаті немає ані світла, ані води. І вона валиться на очах. Куди подітися напередодні зими - чоловік не знає. Адже в нього на утриманні троє дітей. І їхня доля, до речі, тепер теж під питанням. Чому? дізналися наші кореспонденти.

Тута он дерева ростуть літом, якщо це по всій цій стєнці. Вона з тої сторони дранкою оббита.

Цю частину будинку в селі Тучин Микола отримав торік від держави, як круглий сирота. У черзі на житло чекав десять років. Але радості новому власнику помешкання не принесло - у стінах наскрізні діри, гнилі стеля та підлога.

Його взять отако, пихнуть і по наново построїть. Буде дешевше.

Узяти занедбаний дім Микола погодився, бо думав, що поступово його підлатає. Але тут за що не візьмись - усе валиться.

Зараз знімать ці доски і воно все буде у воздусі. А чи буде воно там висіть, поки достроїшся до нього?

В будинку немає жодних комунікацій, як і елементарних зручностей.

Микола Кравчук, житель села Тучин:

Воду брать - треба сусідів просить. Газ казали, щоб подключаться, то треба заплатить.

Сусіди розповідають - цьому будинку майже сім десятиліть. Миколі виділили одну з трьох частин хати, де уже років тридцять ніхто не жив.

Віталій Дубич, житель села Тучин:

Оцю квартиру уже двом виділяли. Одним виділили таким сиротам. Ну вони з нею повоювали-повоювали і оставили. Потом другим виділили. От вони дають, ті сироти відмовляються і вони знов його дальше дають.

У Миколи троє неповнолітніх дітей. Найменшій донечці - чотири місяці. Родина винаймала будинок у цьому ж селі. Але власник попросив їх виселитися.

Марія Кравчук, дружина Миколи:

За два тижні нам звідси освободити хату, бо ми не в змозі за неї виплатити.

Переселятися у виділену сільрадою хатину родина відмовляється. Чоловік уже оббив пороги усіх кабінетів місцевих чиновників. Та допомогти йому не обіцяють.

Альона Вахер, староста Гощанської селищної ради:

Не знаю, чим це все насправді закінчить. Комісія обстежила і побачили дійсно нелюдські. Це нелюдські умови. Далі це робота служб, які цим займаються і робота юристів.

За законом, держава повинна забезпечувати сиріт житлом. І воно має відповідати всім технічним і санітарним нормам,- пояснюють юристи. Кажуть, таке непридатне для життя помешкання сільрада взагалі не мала права виділяти.

Тетяна Бідюк, адвокатка:

Дійсно скасовувати тільки даний ордер, скасовувати своє рішення про передачу житла і не позбавляючи його місця в черзі на соціальне житло - залишити його на тому місці й або дати йому грошову компенсацію у вигляді субвенцій, або за можливості надати житло.

Якщо селищна рада добровільно не погодиться скасувати своє рішення, юристи радять Миколі йти до суду. Тим часом Кравчуки думають, де родині оселитися на порозі зими. Понад усе бояться, що в них заберуть дітей.