Екологічна катастрофа в Каліфорнії: Джо Байдена закликають запровадити надзвичайний стан [ Редактировать ]
Витік нафти на узбережжі Каліфорнії може призвести до катастрофічних наслідків для природи.
У Конгресі звернулися до президента Джо Байдена із закликом запровадити у штаті надзвичайний стан. Це дозволить залучити державні кошти для подолання наслідків витоку.
Нагадаю, минулої суботи на нафтовій свердловині в Каліфорнії сталася аварія. У води Тихого океану потрапило приблизно три тисячі барелів нафти.
У прилеглих районах закриті всі пляжі, заборонено ловити рибу. Нині на місці працюють надзвичайники.
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