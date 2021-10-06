На Рівненщині держава надала сироті оселю з нелюдськими умовами [ Редактировать ]
Сарай замість домівки. На Рівненщині сироті дали від держави будинок із дірками в стінах, грибком та прогнилим дахом. У хаті немає ні світла, ні води. Взяти занедбану оселю той погодився, бо сподівався відремонтувати. Утім, хата просто сиплеться на очах. У чоловіка на утриманні троє неповнолітніх дітей. Куди подітися напередодні зими сім'я не знає.
Цю частину будинку в селі Тучин Микола отримав торік від держави як круглий сирота. У черзі на житло чекав десять років. Але радості новому власнику помешкання не принесло - у стінах наскрізні діри, гнилі стеля та підлога.
Узяти занедбаний дім Микола погодився, бо думав, що поступово його підлатає. В будинку немає жодних комунікацій, як і елементарних зручностей.
Микола Кравчук, житель села Тучин:
Воду брать - треба сусідів просить. Газ казали, щоб подключиться, то треба заплатить.
Сусіди розповідають - цьому будинку майже сім десятиліть. Миколі виділили одну з трьох частин хати, де уже років тридцять ніхто не жив.
Віталій Дубич, житель села Тучин:
Оцюю квартиру уже двом виділяли. Одним виділили таким сиротам. Ну вони з нею повоювали-повоювали і оставили. Потом другим виділили. От вони дають, ті сироти відмовляються і вони знов його дальше дають.
У Миколи троє неповнолітніх дітей. Найменшій донечці чотири місяці. Родина винаймала будинок у цьому ж селі. Але власник попросив їх виселитися.
Марія Кравчук, дружина Миколи:
За два тижні нам звідси освободити хату, бо ми не в змозі за неї виплатити.
Переселятися у виділену сільрадою хатину родина відмовляється. Чоловік уже оббив пороги усіх кабінетів місцевих чиновників.
Альона Вахер, староста Гощанської селищної ради:
Комісія обстежила і побачили дійсно нелюдські. Це нелюдські умови. Далі - це робота служб, які цим займаються і робота юристів.
За законом, держава повинна забезпечувати сиріт житлом. І воно має відповідати всім технічним і санітарним нормам, пояснюють юристи. Кажуть, таке непридатне для життя помешкання сільрада взагалі не мала права виділяти.
Тетяна Бідюк, адвокатка:
Дійсно скасовувати тільки даний ордер, скасовувати своє рішення про передачу житла і не позбавляючи його місця в черзі на соціальне житло, залишити його на тому місці і або дати йому грошову компенсацію у вигляді субвенцій, або за можливості надати житло.
Якщо селищна рада добровільно не погодиться скасувати свого рішення, юристи радять Миколі йти до суду.
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