В будинку немає жодних комунікацій, як і елементарних зручностей.

Сарай замість домівки. На Рівненщині сироті дали від держави будинок із дірками в стінах, грибком та прогнилим дахом. У хаті немає ні світла, ні води. Взяти занедбану оселю той погодився, бо сподівався відремонтувати. Утім, хата просто сиплеться на очах. У чоловіка на утриманні троє неповнолітніх дітей. Куди подітися напередодні зими сім'я не знає.

Цю частину будинку в селі Тучин Микола отримав торік від держави як круглий сирота. У черзі на житло чекав десять років. Але радості новому власнику помешкання не принесло - у стінах наскрізні діри, гнилі стеля та підлога.

Узяти занедбаний дім Микола погодився, бо думав, що поступово його підлатає. В будинку немає жодних комунікацій, як і елементарних зручностей.

Микола Кравчук, житель села Тучин:

Воду брать - треба сусідів просить. Газ казали, щоб подключиться, то треба заплатить.

Сусіди розповідають - цьому будинку майже сім десятиліть. Миколі виділили одну з трьох частин хати, де уже років тридцять ніхто не жив.

Віталій Дубич, житель села Тучин:

Оцюю квартиру уже двом виділяли. Одним виділили таким сиротам. Ну вони з нею повоювали-повоювали і оставили. Потом другим виділили. От вони дають, ті сироти відмовляються і вони знов його дальше дають.

У Миколи троє неповнолітніх дітей. Найменшій донечці чотири місяці. Родина винаймала будинок у цьому ж селі. Але власник попросив їх виселитися.

Марія Кравчук, дружина Миколи:

За два тижні нам звідси освободити хату, бо ми не в змозі за неї виплатити.

Переселятися у виділену сільрадою хатину родина відмовляється. Чоловік уже оббив пороги усіх кабінетів місцевих чиновників.

Альона Вахер, староста Гощанської селищної ради:

Комісія обстежила і побачили дійсно нелюдські. Це нелюдські умови. Далі - це робота служб, які цим займаються і робота юристів.

За законом, держава повинна забезпечувати сиріт житлом. І воно має відповідати всім технічним і санітарним нормам, пояснюють юристи. Кажуть, таке непридатне для життя помешкання сільрада взагалі не мала права виділяти.

Тетяна Бідюк, адвокатка:

Дійсно скасовувати тільки даний ордер, скасовувати своє рішення про передачу житла і не позбавляючи його місця в черзі на соціальне житло, залишити його на тому місці і або дати йому грошову компенсацію у вигляді субвенцій, або за можливості надати житло.

Якщо селищна рада добровільно не погодиться скасувати свого рішення, юристи радять Миколі йти до суду.