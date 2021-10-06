У Румунії футболісти вийшли на поле з песиками в руках. Зробили це для того, щоб допомогти місцевому притулку знайти господарів домашнім улюбленцям. Про результати розкаже Володимир Кулаков.

Ці песики готуються до свого "футбольного дебюту". За лічені хвилини вони опиняться на стадіоні. І хоча трибуни майже порожні, телеоб'єктиви проігнорувати чотирилапих не змогли.

І саме так нетипово розпочався матч вищої румунської ліги з футболу. Гравці тамтешнього клубу "Академіка Клінчені" в матчі проти "Ботошані" долучилися до благодійної акції - вийти на поле з песиком і допомогти йому знайти нових господарів.

Згодом волонтери, які й були ініціаторами цієї акції, прогулялися із чотирилапими стадіоном. Розповідають - їхня ініціатива спрацювала, бо в Румунії чимало людей полюбляє переглядати футбольні матчі. До слова, вже вдалося знайти оселі для трьох собак.

Анка Флорея, волонтерка:

Наша акція стартувала приблизно місяць тому. І це вже четверта гра, на якій ми показуємо людям, яких чудових песиків вони можуть забрати собі додому. Ми впевнені, що це може мотивувати людей прихистити цих чотирилапих.

Також волонтери зазначають - були здивовані, наскільки охоче футболісти відгукнулися на їхню пропозицію.

Анка Флорея, волонтерка:

Під час кожного матчу ми представляємо шість песиків. І футболісти просто виборюють собі право винести собачку на руках. У команді багато тих, хто опікується домашніми улюбленцями.

Марсел Хольцманн, футболіст:

Я вражений! Так добре, що у світі є такі люди. Бо на планеті занадто багато тварин, яким потрібна допомога. Саме тому я долучився до акції.

Волонтери радіють, що кільком покинутим цуценятам вдалося знайти господарів. І додають: нині їхня мета - знайти домівки для всіх своїх чотирилапих. А їх, до слова, ще 15.