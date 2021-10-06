Держави ЄС ініціюють розслідування підвищення цін на газ. Про це йдеться в спільній заяві Франції, Іспанії, Чехії, Румунії та Греції.

Нагадаю, напередодні ціна на газ у Європі встановила новий історичний рекорд - 1 400 доларів за тисячу кубів. Чому - розкаже Олена Абрамович.

Одягатися тепліше та платити за електрику й опалення удвічі більше. До такої зими вже готуються жителі деяких європейських країн. Про підвищення тарифів уже оголосили в Італії.

Ірина Рокка, жителька Італії:

Сейчас конечно все мы немножко в панике из-за того, что нам объявили о повышении цен на тарифы. Уже в июле у нас подняли немножечко, где-то на 10% свет и на 15 газ. И вот с октября, говорят, опять будут повышения на свет и газ на 20 и 40%.

Італійський уряд пообіцяв субсидії малозабезпеченим. Решта має бути готова сплачувати більше. Бо економити тепло там і так уже вміють. Правило - що більше споживаєш, то вищий тариф, діє давно.

Ірина Рокка, жителька Італії:

Если температура в квартире превысит 20 градусов, будет штраф. Потому что не разрешается, чтобы отапливали квартиру выше 20 градусов в зимнее время. То есть предпочитаем утепляться - теплые пижамы, спортивные костюмы.

Ціни на газ у ЄС 1 жовтня сягнули рекордного рівня. Тож проблема торкнулась чи не кожної країни. Міністри фінансів блоку зібралися порадитися, як знайти спільних підхід у стримуванні тарифів.

Надія Кальвіно, міністр фінансів Іспанії:

Це безпрецедентне зростання тарифів на енергоносії, що насамперед залежить від цін на міжнародних ринках. І ми не можемо вирішити це питання на національному рівні, потрібна скоординована європейська відповідь.

Ціни на газ зросли через сповільнення постачання з Росії. Газпром вирішив у такий спосіб прискорити запуск "Північного потоку-2" - пояснюють аналітики. Однак стати менш енергозалежними від Росії не просто.

Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії:

Наразі до Європейського Союзу імпортуються 90% газу і 97% нафти. Тому ми дуже залежимо від постачальників. Причина збільшення цін на газ - це економічне зростання у всьому світі і, відповідно, підвищення попиту. Але пропозиція не зростає. Ми дуже вдячні, що Норвегія нині збільшує виробництво. Але, наприклад, Росія, поводиться інакше.

Від Брюсселя європейські уряди очікують створення стратегічного запасу газу. З такою пропозицією виступила Італія. І вже за два тижні лідери країн ЄС мають обговорити такий варіант на саміті.