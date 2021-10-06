Лондон залишається одним із найпривабливіших місць для відмивання брудних грошей. Це підтверджують фінансові документи "Pandora Papers". Щороку через британську столицю проходять сотні мільйонів, які успішно ховаються при купівлі нерухомості. Хто використовує офшорні схеми та чому їх не вдається припинити - розповість Світлана Чернецька із Лондона.

Лондон залишається магнітом для сумнівних грошей з усього світу. Щороку в престижній столичній нерухомості осідає близько сотні мільярдів фунтів, зароблених сумнівними шляхами. Насправді, викриття "Архіву Пандори" не стали великою несподіванкою. Але показали масштаби відмивання коштів чиновниками та багатіями.

Фінансові документи викрили таємних власників понад півтори тисячі британських маєтків, куплених офшорними компаніями. Одні таким способом відмивають брудні гроші, інші - уникають сплати податків.

Деніел Брюс, виконавчий директор міжнародної організації "Transparency International" у Великій Британії:

Ми бачимо, що задіяні політики найвищих рівнів, часто репресивних та корупційних режимів по всьому світові. І маємо поставити собі запитання: чи мають ці гроші потрапляти до Сполученого Королівства, чи має бути спосіб ховати та відмивати кошти в таких масштабах? І відповідь однозначна: ні, необхідні закони, які б це зупинили.

Зокрема, у документах згадується сім'я президента Азербайджану. Вони накупила майна на 400 мільйонів фунтів. У той час як на батьківщині Алієва звинувачують у розкраданні власної країни. А королівська родина Катару, завдяки офшорам, зекономила мільйони фунтів під час купівлі двох найдорожчих лондонських будинків.

Серед відомих імен є і український мільярдер Геннадій Боголюбов. Він володіє британською нерухомістю на суму понад 400 мільйонів. У той час, коли американське ФБР розслідує його діяльність на предмет відмивання грошей. Але річ у тім, що більшість описаних угод цілком законні. Так само, як і використані офшорні схеми.

Алекс Кобам, виконавчий директор мережі "Податкова справедливість":

Доки не буде проведено послідовних кримінальних розслідувань та не передбачено покарання для банків, юридичних і бухгалтерських фірм, які продають схеми приховування та економії грошей, доти ця практика триватиме.

Попри обіцянки уряду викорінити практику відмивання грошей, у країні наразі нічого не змінилося. Досі не створили реєстру офшорних власників нерухомості. Але це проблема не лише Великої Британії.

Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської комісії:

Ухиляння від сплати податків абсолютно неприпустиме. У Євросоюзі чи не найвищі у світі стандарти податкової прозорості. Та бачимо, що цього недостатньо. Тому до кінця року ми запропонуємо нові засоби боротьби з офшорними компаніями.

І дійсно, в ЄС дуже серйозно борються з ухилянням від сплати податків. Фактично не існує банківської таємниці, країни обмінюються інформацією про сплату обов'язкового збору. А за відмивання грошей за ґратами можна провести до 18 років. Але й досі залишаються шпарини, які дозволяють товстосумам приховувати доходи.