Триває Нобелівський тиждень. Сьогодні дізнаємося ім’я лауреата наукової премії з хімії. А напередодні Нобелівський комітет оголосив переможців у галузі фізики.

Лауреатами стали кліматологи Шукуро Манабе та Клаус Гассельманн, а також фізик-теоретик Джоджіо Парізі. Манабе і Гассельманн дослідили, як людство впливає на зміну клімату.

Вони довели, що збільшення температури на поверхні планети безпосередньо пов'язане з викидами вуглекислого газу в атмосферу. За це вони розділять половину премії. Другу половину отримає Парізі за дослідження того, як безлад і відхилення взаємодіють у різних системах - від атомів до планет.

Клаус Гассельманн, кліматолог: