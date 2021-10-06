Дания приостановила использование вакцины Moderna: что случилось [ Редактировать ]
Дания приостановила использование вакцины Moderna от коронавируса для лиц до 18 лет. Причиной такого решения властей стали сообщения о возможности возникновения редких побочных эффектов, таких как миокардит.
В Датском агентстве здравоохранения заявили, что последние данные указывают на распространения случаев миокардита и перикардита среди несовершеннолетних, которым была сделана прививка вакциной Moderna. При этом регулятор отметил, что риск развития таких побочных эффектов очень мал.
Читайте также, вакцина от коронавируса компании AstraZeneca прошла третью фазу клинических исследований. Эффективность вакцины составила в среднем 74%. Третью фазу клинических испытаний провели в США, Чили и Перу.
Кроме того, компания Johnson&Johnson может подать заявление на иммунизацию граждан второй дозой своего препарата Janssen, так как бустерная доза препарата может защищает от госпитализации с COVID-19 на 71%. Управление по контролю за продуктами и лекарствами назначило встречу с представителями J&J.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Согласно последним данным, полную вакцинацию от коронавируса в Украине прошли более 5 миллионов человек
Эту вакцину в стране не утилизировали
В Украине вполне реально локализовать производство вакцин от COVID
Там считают, что этому поспособствовала "человеческая ошибка"
В Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили 7 000 533 человека