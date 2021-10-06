Дания приостановила использование вакцины Moderna от коронавируса для лиц до 18 лет. Причиной такого решения властей стали сообщения о возможности возникновения редких побочных эффектов, таких как миокардит.

В Датском агентстве здравоохранения заявили, что последние данные указывают на распространения случаев миокардита и перикардита среди несовершеннолетних, которым была сделана прививка вакциной Moderna. При этом регулятор отметил, что риск развития таких побочных эффектов очень мал.

Читайте также, вакцина от коронавируса компании AstraZeneca прошла третью фазу клинических исследований. Эффективность вакцины составила в среднем 74%. Третью фазу клинических испытаний провели в США, Чили и Перу.

Кроме того, компания Johnson&Johnson может подать заявление на иммунизацию граждан второй дозой своего препарата Janssen, так как бустерная доза препарата может защищает от госпитализации с COVID-19 на 71%. Управление по контролю за продуктами и лекарствами назначило встречу с представителями J&J.

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