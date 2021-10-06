Газова криза в Європі не вплине на комунальні тарифи в Україні. У цьому запевнив прем'єр. За словами Дениса Шмигаля, країна на 99 відсотків готова до опалювального сезону. А в підземні сховища закачали майже 19 мільярдів кубометрів газу. Цього достатньо, щоб пережити холоди - каже Шмигаль. Аби стримати ціни на комірне, Нафтогазу доручили збільшити видобуток українського блакитного палива. Окрім того, прем'єр назвав ще й інші механізми.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: