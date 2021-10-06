Газова криза в Європі не вплине на комунальні тарифи в Україні [ Редактировать ]
Газова криза в Європі не вплине на комунальні тарифи в Україні. У цьому запевнив прем'єр. За словами Дениса Шмигаля, країна на 99 відсотків готова до опалювального сезону. А в підземні сховища закачали майже 19 мільярдів кубометрів газу. Цього достатньо, щоб пережити холоди - каже Шмигаль. Аби стримати ціни на комірне, Нафтогазу доручили збільшити видобуток українського блакитного палива. Окрім того, прем'єр назвав ще й інші механізми.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Минулого тижня ми підписали меморандум з місцевою владою. Місцеві керівники взяли на себе зобов'язання не підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду для людей. Нафтогаз своєю чергою поставляє газ місцевим теплокомуненерго за ціною в чотири рази менше ніж Європейському ринку. Уряд реструктуризує борги та компенсує борги перед місцевою владою, різницю в тарифах.
по теме
В среду, 6 октября, в ходе торгов стоимость газа в Европе взлетела до 1900 долларов за тысячу кубометров
Цена на газ на фьючерсном рынке Европы вновь установила рекорд
На октябрь газоснабжающие компании Украины повысили цены на газ
До опалювального сезону - менш як місяць. І розмов про нього дедалі більше. Одвічне запитання: "чи чекати подорожчання комуналки"?
Бизнес самостоятельно должен организовать проверку сертификатов.