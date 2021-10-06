Два тижні розслідування. І, як наслідок, більше запитань, ніж відповідей. У Черкасах досі намагаються з'ясувати, хто вбив місцевого кримінального авторитета Михайла Козлова. Його розстріляли 22 вересня в кав'ярні. Кілера бачили десятки людей, та йому вдалося майже безслідно зникнути не лише з місця злочину, а й узагалі - з міста. Більше розкаже Станіслав Кухарчук.

Уже другий тиждень працівники кав'ярні не можуть оговтатися від зухвалої стрілянини, під час якої вбили їхнього відвідувача. Загиблий Михайло Козлов щоранку пив тут каву і саме на цьому місці на нього напав кілер.

Двоє людей у камуфляжі пострілами вгору відсікли охоронців Козлова вигуками "працює СБУ", один забіг до кав'ярні, випустив дві автоматні черги - і швидко втік.

За рогом на озброєних нападників чекала машина. Через годину після стрілянини, її знайшли спаленою за півтора кілометра від місця злочину на березі Дніпра. В салоні був автомат Калашникова та гвинтівка М4, з якої й був застрелений Козлов.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Ці непролазні хащі, неподалік Долини троянд - найулюбленіше місце відпочинку черкасців. Це видно навіть за кількістю сміття на березі. Саме тут нападники спалили свій автомобіль і за однією з версій слідства - втекли з місця саме Дніпром. До лівого берега моторним човном всього 20 хвилин ходу.

Серед безладу та сміття відшукати бодай якісь сліди вбивці правоохоронцям так і не вдалось. У тому, що кілери втекли водою, у пана Валерія жодних сумнівів. У цей час він саме вигулював на березі собаку.

Валерій, житель Черкас:

Даже прохожих не было… Не то, что там. Я даже удивился, что за целий день никого нет. То машины гоняют туда - сюда, люди бродят. Собачники гуляют… А то вообще никого.

Сьогодні на брифінгу правоохоронці наголосили, що вбивство було ретельно сплановане, а його виконавці, ймовірно, були причетні або до правоохоронних органів, або до Міноборони. Також показали відео з імовірним спільником убивць.

Михайло Куратченко, начальник ГУ Нацполіції в Черкаській області:

Вона знаходилась безпосередньо в місці скоєння злочину до того, як туди приїхали злочинці й зникла з місця після того, як вони здійснили напад. Ми можемо вважати, що це свідок… Але також ми можемо перевіряти, що ця особа координувала їх дії… Підсвічувала відповідну інформацію, що відбувається.

Загалом правоохоронці вже дослідили відео з понад трьохсот вуличних камер. Та поки що жодних результатів. Полегшити роботу слідчих могла б міська програма спостереження "безпечне місто". Та Черкаська влада вже рік зволікає з її впровадженням.