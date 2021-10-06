"Точка-У" у бойовій готовності. Один із найпотужніших в Україні видів озброєння - вивели на навчання на півдні держави. Ці комплекси тактичних ракет здатні знищувати противника цілими підрозділами. Як відпрацювали маневри - розкаже Геннадій Вівденко.

Екіпажі комплексів за легендою навчань терміново виїжджають на завдання. Здійснили марш, зайняли вогневі позиції. Ракетний дивізіон готується до бою. Блискавично маскує батарею сітками... І вже за кілька хвилин потужні ракети, масою дві тонни кожна, готові до бою.

Артилеристи-ракетники кажуть: головне в їхній службі - надточно розрахувати пуск.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ:

Перед початком ударів воїни-ракетники здійснюють топографічну прив'язку району стартових позицій. В ході тренувань відпрацьовується питання боротьби із диверсійними групами противника та відточуються дії хімічного зараження місцевості.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України:

Зброя являється, напевне, однією з найпотужніших в Україні. Дальність - це 120 кілометрів ураження - сім гектарів. Це потужна, нищівна зброя.

Ці ракетники особливо відзначилися у звільненні українських територій на сході України. Один такий влучний пуск знищував цілий підрозділ противника.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

На цей час обслуга є злагодженою. Кожен розуміє свою роботу: як оператор, так і механік та кулеметник, водій по заїзду. Всі готові, на мою думку, на відмінно.

Вікторія, військовослужбовець Збройних сил України:

Кожна людина, яка знаходиться тут, вона знаходиться на своєму місці, незважаючи чи техніка, чи з охорони. Вони всі на своєму місці.

Зараз комплекс залишається на бойовому чергуванні на півдні України.