У військових навчаннях брала участь "Точка-У" [ Редактировать ]
"Точка-У" у бойовій готовності. Один із найпотужніших в Україні видів озброєння - вивели на навчання на півдні держави. Ці комплекси тактичних ракет здатні знищувати противника цілими підрозділами. Як відпрацювали маневри - розкаже Геннадій Вівденко.
Екіпажі комплексів за легендою навчань терміново виїжджають на завдання. Здійснили марш, зайняли вогневі позиції. Ракетний дивізіон готується до бою. Блискавично маскує батарею сітками... І вже за кілька хвилин потужні ракети, масою дві тонни кожна, готові до бою.
Артилеристи-ракетники кажуть: головне в їхній службі - надточно розрахувати пуск.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ:
Перед початком ударів воїни-ракетники здійснюють топографічну прив'язку району стартових позицій. В ході тренувань відпрацьовується питання боротьби із диверсійними групами противника та відточуються дії хімічного зараження місцевості.
Іван, військовослужбовець Збройних сил України:
Зброя являється, напевне, однією з найпотужніших в Україні. Дальність - це 120 кілометрів ураження - сім гектарів. Це потужна, нищівна зброя.
Ці ракетники особливо відзначилися у звільненні українських територій на сході України. Один такий влучний пуск знищував цілий підрозділ противника.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
На цей час обслуга є злагодженою. Кожен розуміє свою роботу: як оператор, так і механік та кулеметник, водій по заїзду. Всі готові, на мою думку, на відмінно.
Вікторія, військовослужбовець Збройних сил України:
Кожна людина, яка знаходиться тут, вона знаходиться на своєму місці, незважаючи чи техніка, чи з охорони. Вони всі на своєму місці.
Зараз комплекс залишається на бойовому чергуванні на півдні України.
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