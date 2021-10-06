Колекція малюнків легендарного боксера Мухаммеда Алі пішла з молотка за майже мільйон доларів. На аукціон у Нью-Йорку виставили 26 робіт спортсмена. Картину "Жаль, як бджола" продали за 425 тисяч. Алі намалював її у 1978 році під час знімання фільму "Дорога свободи" у штаті Міссісіпі. На полотні також є два римовані рядки.

Боксер писав вірші та малював у вільний час від тренувань, але про його хобі не було відомо широкому загалу. Картину в червоно-біло-синіх тонах зі словами "Я люблю тебе, Америко" продали за 150 тисяч доларів. А за ескіз фломастером, на якому боксер порівняв іслам і християнство, колекціонери заплатили 24 тисячі. Усі роботи Алі зібрав та представив на аукціоні його друг - Родні Гілтон Браун.