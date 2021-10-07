COVID-19 у світі: Туреччина зафіксувала тридцять тисяч інфікувань за добу [ Редактировать ]
У світі напередодні виявили понад 400 тисяч заражень ковідом. Близько семи з половиною тисяч людей померли. Серед країн із найбільшим денним приростом - США, Велика Британія і Туреччина.
Остання - зафіксувала напередодні майже 30 тисяч недужих - рекордний показник з минулої весни. У ВООЗ заявили: смертей і ушпиталень внаслідок ковіду найбільше серед нещеплених.
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Рівень захворюваності на ковід в країні дедалі зростає. За попередню добу - понад 12 із половиною тисяч нових інфікувань.
Найбільше інфікувань у Харківській, Львівській та Запорізькій областях - повідомили в міністерстві охорони здоров'я.
За показниками темпів поширення COVID-19, дві області перебувають у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки: Донецька та Чернівецька. Решта регіонів, за винятком Закарпаття та Кіровоградщини, - "жовті".
Найбільше інфікувань на Харківщині - майже тисяча. Далі йдуть Дніпропетровщина та Донеччина.
Найбільше інфікувань на Дніпропетровщині, Харківщині та Донеччині - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.