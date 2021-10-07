Близько семи з половиною тисяч людей померли

У світі напередодні виявили понад 400 тисяч заражень ковідом. Близько семи з половиною тисяч людей померли. Серед країн із найбільшим денним приростом - США, Велика Британія і Туреччина.

Остання - зафіксувала напередодні майже 30 тисяч недужих - рекордний показник з минулої весни. У ВООЗ заявили: смертей і ушпиталень внаслідок ковіду найбільше серед нещеплених.