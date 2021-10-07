До червоної карантинної зони вже цього тижня також можуть потрапити Харківщина, Запоріжжя та Херсонщина. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Відповідно, кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські заклади зможуть працювати, лише якщо їхні співробітники та відвідувачі стовідсотково вакциновані. А перевіряти на наявність ковід-сертифікатів матимуть право не тільки підприємці, а й поліція. Такі ж вимоги й до освітніх закладів.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: