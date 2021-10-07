Харківщина, Запоріжжя та Херсонщина на порозі "червоної" зони - Денис Шмигаль [ Редактировать ]
До червоної карантинної зони вже цього тижня також можуть потрапити Харківщина, Запоріжжя та Херсонщина. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Відповідно, кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські заклади зможуть працювати, лише якщо їхні співробітники та відвідувачі стовідсотково вакциновані. А перевіряти на наявність ковід-сертифікатів матимуть право не тільки підприємці, а й поліція. Такі ж вимоги й до освітніх закладів.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
У "червоній" зоні карантину освітні заклади будуть працювати офлайн, тобто очно, лише якщо колектив буде мати 100 відсотків, повністю вакцинованих працівників. Відповідно садочки й перші-четверті класи продовжать працювати у звичайному очному форматі, так само як спеціалізовані заклади, але безумовно там потреба буде, щоби колектив був на 100 відсотків вакцинований аби убезпечити дітей від зараження і важчих випадків.
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