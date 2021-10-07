Війна на Донбасі: шість ворожих атак зафіксували минулої доби [ Редактировать ]
На Донбасі минулої доби зафіксовані шість ворожих атак. Зі станкових протитанкових гранатометів ворог обстріляв наші позиції біля селищ Нью-Йорк та Кримське. А поблизу Новолуганського - цілив зі стрілецької зброї. Втрат серед армійців немає. Репортаж Руслана Смєщука з передової - далі.
Тут все порізане осколками, як ви бачите.
Посічені залізом дерева, вирви на землі. Це наслідки чергового обстрілу армійських позицій поблизу Попасної на Луганщині.
Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:
Приблизно о сьомій ранку нас почали обстрілювати великими калібрами, 120 і більше. Це приліт артилерійського снаряда від "Нони". Це 120 калібр, їх до нас прийшло десь штук 13 напевно. Два чи три не розірвалися - інші знешкодили сапери.
Ось так стріляє "Нона" - самохідний комплекс, ще радянського зразка, розрахований на мінометні боєприпаси. З нього супротивник часто веде вогонь просто з житлових кварталів.
Невдовзі після обстрілу з "Нони", ворог ударив по армійцях керованими протитанковими ракетами. За словами вояків, цього разу - якимись модернізованими, адже зазвичай вибухи від ПТУРів менш потужні.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Виход дуже інтересний, вихода ми практично не чули. А приход такий...це навіть не ПТУР влитів, як міномет був. Я даже не поняв, що це ПТУР був спочатку.
Нерідко прилітають на наші позиції й так звані гібридні боєприпаси, зроблені з гранатометного пострілу та мінометної міни.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Це наш музей бойової слави, оце так називаемий перекрут. Це правда старий, місячної давності. Но от такий перекрут. Тут 82 мм міна, тут двігатель. Постріл з РПГ - летить на півтора, до двох кілометрів летить.
Такі "покручі" досить підступні - постріл з гранатомета тихіший, ніж у міномета. І цілить точніше.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Можно использовать миномет - а стрелять РПГ. Стрелок бачить куда стріляє. Виверено, взвешено. І попадає туди, куди йому треба. Якщо гарний стрілець. А якщо навіть поганий - 82 міна має разлет осколків великий, так що ушкодження дебелі.
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Ось так стріляє "Нона" - самохідний комплекс, ще радянського зразка, розрахований на мінометні боєприпаси. З нього супротивник часто веде вогонь просто з житлових кварталів.
Що ж до загальної ситуації на фронті, минулої доби супротивник щонайменше шість разів гатив по армійських позиціях із різних видів озброєння.
Сьогодні противник уже тричі відкривав вогонь по наших позиціях, переважно - з гранатометів.
З гранатометів різних калібрів ворог атакував наші позиції поблизу Трьохізбенки, Новотошківського та Красногорівки.
Побиті хати, понівечена осколками сільгосптехніка - це передова біля Попасної на Луганщині. Тут стався хоча й не одиничний, та доволі незвичний випадок.