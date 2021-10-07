COVID-19 в Україні: дванадцять областей відповідають "помаранчевій" карантинній зоні [ Редактировать ]
Уже 12 областей України відповідають показникам "помаранчевої" зони. Найгірша ситуація - на Буковині, Луганщині та Харківщині.
І впродовж кількох днів уряд вирішить питання - чи запроваджувати посилені карантинні обмеження у Харкові та Львові. Загальна ковідна статистика невпинно погіршується - понад 15 тисяч нових інфікувань за минулу добу. 314 хворих - померли від ускладнень. Ушпиталили - три з половиною тисячі людей.
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Рекордний показник з минулої весни. У ВООЗ заявили: смертей і ушпиталень внаслідок ковіду найбільше серед нещеплених.
Рівень захворюваності на ковід в країні дедалі зростає. За попередню добу - понад 12 із половиною тисяч нових інфікувань.
Найбільше інфікувань у Харківській, Львівській та Запорізькій областях - повідомили в міністерстві охорони здоров'я.
За показниками темпів поширення COVID-19, дві області перебувають у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки: Донецька та Чернівецька. Решта регіонів, за винятком Закарпаття та Кіровоградщини, - "жовті".
Найбільше інфікувань на Харківщині - майже тисяча. Далі йдуть Дніпропетровщина та Донеччина.