Голові "Укрексімбанку", Євгенові Мецгеру, вручили підозру. Його звинувачують у перешкоджанні професійній діяльності журналістів програми "Схеми". Про це повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець. Посадовець підтвердив отримання підозри й виклав фото документа на Фейсбук-сторінці. Запевнив, що готовий співпрацювати зі слідством і ще раз вибачився.

Нагадаю, кримінальній справі передував скандал. Під час інтерв'ю "Схемам" Євген Мецгер, після незручного питання, наказав охороні забрати в журналістів камери й знищити записи. Охоронці заламали руки оператору й відібрали техніку. Щоправда, медійникам вдалося відновити кадри нападу й оприлюднити їх. На це відреагували в Офісі президента, Генпрокуратурі та МВС. Мецгер склав повноваження на час розслідування. Разом із ним перед Фемідою постане і директор департаменту інформаційної політики банку Володимир Пікалов.