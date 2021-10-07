Євгенові Мецгеру вручили підозру у перешкоджанні професійній діяльності журналістів [ Редактировать ]
Голові "Укрексімбанку", Євгенові Мецгеру, вручили підозру. Його звинувачують у перешкоджанні професійній діяльності журналістів програми "Схеми". Про це повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець. Посадовець підтвердив отримання підозри й виклав фото документа на Фейсбук-сторінці. Запевнив, що готовий співпрацювати зі слідством і ще раз вибачився.
Нагадаю, кримінальній справі передував скандал. Під час інтерв'ю "Схемам" Євген Мецгер, після незручного питання, наказав охороні забрати в журналістів камери й знищити записи. Охоронці заламали руки оператору й відібрали техніку. Щоправда, медійникам вдалося відновити кадри нападу й оприлюднити їх. На це відреагували в Офісі президента, Генпрокуратурі та МВС. Мецгер склав повноваження на час розслідування. Разом із ним перед Фемідою постане і директор департаменту інформаційної політики банку Володимир Пікалов.
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Сам від себе в шоці - це так Євген Мецгер, голова "Укрексімбанку" вибачився за інцидент, що стався під час його інтерв'ю.
У понеділок журналісти програми розслідувань "Схеми" з Радіо Свобода прийшли поговорити з Мецгером. Та коли кореспондент поставив незручне для банкіра запитання, розмову грубо перервали...
Там заявляють, що сподіваються на прозоре та об'єктивне розслідування. А ще нагадують, що вільні ЗМІ - це ознака демократії.
Медійники саме брали інтерв'ю у Мецгера, і йому не сподобалося одне із запитань - посадовець наказав охоронцям забрати в журналістів камери й знищити записи.
Так у президента відреагували на скандал, що зчинився після нападу охорони банку на журналістів програми "Схеми".