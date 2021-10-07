Талібан запровадив нові правила для весільних заходів [ Редактировать ]
Без музики та в окремих кімнатах. Таліби запровадили нові правила для весіль в Афганістані. На святі не повинна звучати музика, а чоловіки й жінки під час заходу мають перебувати в різних приміщеннях.
Радикали також заборонили перед святковим частуванням проводити традиційну мусульманську церемонію одруження "Ніках". Відповідне рішення ухвалило Міністерство ісламського заклику, орієнтації, веління благого та заборони поганого.
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Проблема ще і в тому, що зараз відбувається в самому Афганістані, де владу взяли таліби. Де жінкам уже наказали не ходити на роботу і залишатися вдома, а чоловікам - заборонили голитися.
Благодійні організації забезпечують їх усім необхідним, щоб люди могли повернутися до повноцінного життя за межами рідного краю.
Обіцяли одне, провадять інше. Це - кадри показової страти у місті Герат, на заході країни. Чоловіка публічно повісили на головній площі.
Таліби заспокоювали світ, що дотримуватимуть прав і свобод людини, бо потребують міжнародної підтримки. Натомість у країні знову запровадили смертну кару.
Обіцяли одне, провадять інше. Це кадри показової страти у місті Герат - на заході країни. Чоловіка публічно повісили на головній площі. Іще трьох - в інших районах. Усіх їх "Талібан" звинуватив у викраденні людей.