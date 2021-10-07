Весілля без музики запровадили в Афганістані

Без музики та в окремих кімнатах. Таліби запровадили нові правила для весіль в Афганістані. На святі не повинна звучати музика, а чоловіки й жінки під час заходу мають перебувати в різних приміщеннях.

Радикали також заборонили перед святковим частуванням проводити традиційну мусульманську церемонію одруження "Ніках". Відповідне рішення ухвалило Міністерство ісламського заклику, орієнтації, веління благого та заборони поганого.