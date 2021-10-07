Повернути людяність у процес народження дітей закликає словацька режисерка та продюсерка Майя Мартіняк. Вона представила українському глядачеві відвертий фільм про права жінок, які пережили постпологові травми.

Стрічка стала частиною кампанії на захист прав породіль. На прем'єрі побувала Оксана Тупальська.

Оксана Тупальська, кореспондент:

Життя та здоров'я твоє та твоєї дитини мусять бути захищеними. Про це промовляють історії жінок з усього світу для тих, хто планує народити в Україні.

Про пологові травми та лікарські помилки, що зруйнували долі, зізнаються лікарі та гінекологи. Документальну стрічку словацької режисерки Маї Мартіняк вже презентували у Чехії та Польщі. Тепер її побачать в Україні.

Майя Мартіняк, режисерка фільму "Невидимі", Словаччина:

Я зустріла багато жінок, які пережили страхіття під час пологів. І зрозуміла - варто зняти фільм про постпологові травми. Сподіваюся, разом ми змінимо цю ситуацію.

Найпоширеніша фізична травма, що не загоюється місяцями - хірургічний надріз під час пологів. Про це відверто розповідає героїня стрічки. Через сильний біль у місці надрізу жінка впродовж року не може повернутися до інтимних стосунків з чоловіком.

Мої травми були такими болісними, що я з жахом думала про близькість, тому ми змушені були віддалятися... Зміна законодавства, обізнаність жінок щодо своїх прав та своєчасний захист допоможуть зменшити кількість пологових травм, переконані правозахисники. Організація "Докудейз" започаткувала кампанію "Разом - за безпечні пологи".

Євгенія Кубах, експертка кампанії "Разом - за безпечні пологи" ГО "Докудейз":

Заборонений прийом кристелера - це тиск на живіт. Близько 28 відсотків жінок зазначили про використання цього прийому. Вербальні або невербальні сигнали, які демотивують жінок під час пологів і певним чином погіршують їхній досвід.

Про ризик ускладнень під час пологів майбутнім батькам розповідають на курсах у пологових будинках або у жіночих консультаціях, каже акушер-гінеколог Роман Ворона. Чоловік, який успішно проходить навчання, може надавати психологічну допомогу дружині й під час, і після народження дитини. А ще розрізняти, де дії лікаря недбалі, а де викликані необхідністю.

Роман Ворона, акушер-гінеколог:

Бо не завжди, що виглядає жінці в пологах дуже погано і дуже голосно, і їй здається, що на неї хтось кричить і хамить - це не завжди так, просто лікарі хочуть допомогти жінці, щоб вона швидше народила, щоб результат пологів був кращим.

Всесвітня організація охорони здоров'я заохочує лікарів враховувати потреби та почуття матері. А ще - переконувати жінок у власній здатності народити. В Україні рішення про компенсацію за лікарську недбалість ухвалює суд.

За висновками еспертної медкомісії. Однак Феміда переважно захищає за умови доведеної фізичної шкоди матері чи дитині. Скарги на психологічні травми залишаються поза увагою.