Двоє українців загинули внаслідок аварії в Катовіце [ Редактировать ]
Двоє українців загинули внаслідок аварії в Польщі. Трагедія сталася в місті Катовіце. Автомобіль, в якому були громадяни України, із невідомих поки що причин з'їхав із траси і врізався в дерево.
Обидва загинули на місці, повідомляє "Укрінформ". Ще одна ДТП сталася напередодні ввечері.
Машина, за кермом якої був українець, врізалася в захисний екран уздовж дороги, водія в тяжкому стані доправили в лікарню. МЗС України цю інформацію перевіряє.
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Троща сталася напередодні пізно ввечері поблизу населеного пункту Жгув. Ще одна українка перебуває в лікарні.
Авария произошла в городе Катовице в 6:30 утра. Автомобиль Opel украинцев слетел с трассы, перевернулся и врезался в дерево.
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