Автомобіль, в якому були громадяни України, із невідомих поки що причин з'їхав із траси і врізався в дерево.

Двоє українців загинули внаслідок аварії в Польщі. Трагедія сталася в місті Катовіце. Автомобіль, в якому були громадяни України, із невідомих поки що причин з'їхав із траси і врізався в дерево.

Обидва загинули на місці, повідомляє "Укрінформ". Ще одна ДТП сталася напередодні ввечері.

Машина, за кермом якої був українець, врізалася в захисний екран уздовж дороги, водія в тяжкому стані доправили в лікарню. МЗС України цю інформацію перевіряє.