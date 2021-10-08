Дмитрові було 25 років, до Польщі на заробітки він приїхав із Немирова Вінницької області.

Вісьмох людей затримали у справі про смерть українця Дмитра Никифоренка у Польщі.

Четверо з підозрюваних - тамтешні поліціянти. З них троє вже звільнені. Нагадаю, 30 липня українця, нібито напідпитку, затримали правоохоронці у Вроцлаві.

Доправили до витверезника, там, за даними місцевих ЗМІ, хлопця закатували самі ж поліціянти. Дмитрові було 25 років, до Польщі на заробітки він приїхав із Немирова Вінницької області.