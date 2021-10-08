Йозефа вважають причетним до понад 3,5 тисяч смертей.

У Німеччині судять колишнього охоронця концтабору - Йозефа С. Прізвище чоловіка приховують.

У листопаді йому виповнюється 101 рік. Йозефа вважають причетним до понад 3,5 тисяч смертей.

Із січня 1942 по лютий 1945 року він був охоронцем концтабору Заксенгаузен, у передмісті Берліна. Там утримували понад 200 тисяч людей.

У справі фігурують 16 постраждалих з Ізраїлю, Франції, Нідерландів, Перу, Польщі та власне Німеччини. Семеро з них пережили концтабір, решта - родичі загиблих.