В Німеччині судять 101-річного охоронця концтабору [ Редактировать ]
У Німеччині судять колишнього охоронця концтабору - Йозефа С. Прізвище чоловіка приховують.
У листопаді йому виповнюється 101 рік. Йозефа вважають причетним до понад 3,5 тисяч смертей.
Із січня 1942 по лютий 1945 року він був охоронцем концтабору Заксенгаузен, у передмісті Берліна. Там утримували понад 200 тисяч людей.
У справі фігурують 16 постраждалих з Ізраїлю, Франції, Нідерландів, Перу, Польщі та власне Німеччини. Семеро з них пережили концтабір, решта - родичі загиблих.
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