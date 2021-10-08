Состояние популярной ведущей Ларисы Гузеевой ухудшилось. В конце сентября ее госпитализировали с коронавирусом. А на сегодняшний день у артистки на 65% поражены легких.

Врачи отмечают отрицательную динамику.

1 октября у нее было поражено только 7% легких, но сейчас этот показатель достигает 60-65% (степень КТ-3).

Гузеевой рекомендовали дыхательную гимнастику, наблюдение и контроль лабораторных показателей. Если сатурация опустится ниже 95, то ведущей проведут лечение кислородом.

Ранее мы писали о том, что Ларису Гузееву обвинили в жестоком обращении со стилистом. Также сообщалось, что Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом.

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