Госпитализированной Ларисе Гузеевой стало хуже [ Редактировать ]
Состояние популярной ведущей Ларисы Гузеевой ухудшилось. В конце сентября ее госпитализировали с коронавирусом. А на сегодняшний день у артистки на 65% поражены легких.
Врачи отмечают отрицательную динамику.
1 октября у нее было поражено только 7% легких, но сейчас этот показатель достигает 60-65% (степень КТ-3).
Гузеевой рекомендовали дыхательную гимнастику, наблюдение и контроль лабораторных показателей. Если сатурация опустится ниже 95, то ведущей проведут лечение кислородом.
Ранее мы писали о том, что Ларису Гузееву обвинили в жестоком обращении со стилистом. Также сообщалось, что Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом.
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