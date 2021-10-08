Труханов підписував документи і дозволи для оренди або продажу землі [ Редактировать ]
Запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову обирає Вищий антикорупційний суд. Міський голова - один із 16-тьох підозрюваних у справі про незаконне привласнення землі в Одесі.
Прокурори САП просять Феміду відправити Труханова на два місяці під арешт із альтернативою застави у 120 мільйонів гривень.
За даними обвинувачів, мер підписував документи і дозволи для оренди або продажу земельних ділянок на аукціоні. За 5 років цієї злочинної діяльності збитки перевищують 600 мільйонів гривень.
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Відомо, що політик їхав у таксі, яке зупинили патрульні. Саме поліціянти і виявили непритомного чоловіка на задньому сидінні.
Попередньо відомо, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагалися реанімувати лікарі "швидкої", але не змогли.
Серед них не лише міський голова і його заступник, а й різні чиновники земельних відомств, юридичного департаменту, департаменту комунальної власності, фінансисти, власники компанії-забудовника.