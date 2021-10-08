За 5 років злочинної діяльності збитки перевищують 600 мільйонів гривень.

Запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову обирає Вищий антикорупційний суд. Міський голова - один із 16-тьох підозрюваних у справі про незаконне привласнення землі в Одесі.

Прокурори САП просять Феміду відправити Труханова на два місяці під арешт із альтернативою застави у 120 мільйонів гривень.

За даними обвинувачів, мер підписував документи і дозволи для оренди або продажу земельних ділянок на аукціоні. За 5 років цієї злочинної діяльності збитки перевищують 600 мільйонів гривень.