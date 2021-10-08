Члени екіпажу постраждали внаслідок зіткнення субмарини з підводним об'єктом [ Редактировать ]
Американська субмарина зіткнулася з невідомим підводним об'єктом. Інцидент стався в міжнародних водах у західній частині Тихого океану.
Підводний човен з ядерною установкою USS Connecticut саме занурювався, коли відбулося зіткнення. 11 членів екіпажу постраждали, проте загрози їхньому життю немає.
Субмарина самотужки вирушила у порт, її стан оцінюють, як безпечний та стабільний. З яким саме об'єктом зіштовхнувся човен, має встановити розслідування.
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