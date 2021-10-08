У справі затримали трьох людей, які причетні до організації виробництва та збуту небезпечної продукції.

У Росії масове отруєння сурогатним алкоголем. 17 людей померли, ще 33 у лікарні.

Отруєння сталося в Оренбурзькій області. У тілах жертв виявили перевищення вмісту чистого етанолу у 3-5 разів більше смертельної дози.

У справі затримали трьох людей, які причетні до організації виробництва та збуту небезпечної продукції. П'ять років тому в Іркутську 76 людей померли від отруєння парфумерно-косметичним засобом "Бояришнік".