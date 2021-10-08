Агенція ЄС із лікарських засобів рекомендує людям, вакцинованим "Пфайзером" і "Модерною", третє - так зване бустерне щеплення. Кому, коли і навіщо радять робити додаткову ін'єкцію - розкаже Тетяна Логунова.

Британка Маргарет Кінан була однією з перших людей у світі, які вакцинувалися проти коронавірусу. Стандартні дві дози жінка отримала ще у грудні минулого року. А два тижні тому пані Кінан зробила й третю ін'єкцію, щоб посилити імунний захист організму.

Маргарет Кінан, жителька Великої Британії:

Коли зробив щеплення, відчуваєш себе іншою людиною. Складно описати ці почуття. Ти щасливий, бо знаєш, що імунізація допоможе тобі й іншим.

У Великій Британії ревакцинацію проти коронавірусу нині пропонують людям похилого віку та представникам інших груп ризику. Так само і в Сполучених Штатах. А от у Ізраїлі третю бустерну дозу радять усім жителям країни, старшим за 12 років.

Свою позицію щодо ревакцинації нарешті узгодили й експерти Європейського Союзу. Регулятор рекомендує дозу номер три. Передусім людям із ослабленим імунітетом, які зробили ін'єкцію РНК-препаратами "Пфайзер" та "Модерна". Бустерне щеплення їм можна зробити вже за місяць після введення другої дози.

Трохи пізніше ревакцинуватися можуть і всі інші жителі країн ЄС, старші за 18. Щодо "Модерни" - рекомендацій поки що немає. А от імунізованим "Пфайзером" радять витримати між другою і третьою дозами щонайменше пів року перерви.

Мета ревакцинації - підтримка імунного захисту організму на високому рівні. Дослідження показують, що, наприклад, ефективність вакцини "Пфайзер" істотно знижується вже через пів року після імунізації. Третя ж доза знову підвищує рівень антитіл.

У ревакцинації є і немало опонентів. Всесвітня Організація охорони здоров'я ще на початку осені закликала запровадити мораторій на бустерні дози і направити якомога більше вакцин у бідні країни з низьким рівнем імунізації населення. Але до закликів ВООЗ, вочевидь, ніхто не дослухався.