На Донбасі сьогодні поранено українського армійця. Йому надали першу допомогу й ушпиталили. Стан бійця - середньої тяжкості. Від початку доби - п'ять порушень режиму тиші. Над ранок супротивник обстріляв позиції Збройних сил біля Красногорівки з мінометів 82 калібру. Гаряче було поблизу Троїцького, Майорська, Кримського і Золотого-4. Окупаційні війська атакували з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Про будні українських військових - з передової, Руслан Смєщук.

Рельеф тут такий, що ми на висоті, а їм важко працювати знизу.

Шалений степовий вітер гне до землі кущі. Таке враження ніби окопи наповнені постійним шумом. Українські передові позиції поблизу окупованого Первомайська на Луганщині. Нещодавно тут відбулося масштабне переміщення сил супротивника.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

Ротація пройшла, техніка їздила. Багато техніки. Таке враження, що в них батальйон мінявся, чи бригада. Але після того нічого. Один був приход з РПГ он там.

Хоча зазвичай після ворожої ротації кількість обстрілів зростає. Можливо, причина затишшя - саме потужний вітер, що дме над степом цього тижня, припускають вояки.

Позивний "Карабін", військовослужбовець Збройних сил України:

Не будуть вести профільний вогонь, не буде літати безпілотник, авіація, можна щось поробити й чуточку розслабитися. А мінус не дуже чуєш, можуть ближче підходити аніж зазвичай.

А підходити ворожі піхотинці намагалися. Принаймні до останньої ротації.

Вночі виходять з посадки й стріляють з гранатометів, з підствольників - мусимо давати відповідь.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

Показник такий - вони починають, ми закінчуємо. І продовжуємо до тих пір поки вони не запросять тиші. Оце показник такий. Перемир'я запрошують, значить щось їм не нравиться, щось в них не хорошо. Оце, я вважаю, адекватна відповідь. Конечно і більше можна, але треба бути людьми.

Бійці на цих позиціях досвідчені. Більшість - на війні із чотирнадцятого. Попри роки позиційної війни на виснаження, не втратили завзяття. Бо добре розуміють - навіщо вони в цих окопах і кого захищають.

Позивний "Шах", військовослужбовець Збройних сил України:

Мотивація - сім'я. Якщо я тут буду тримати ворога, значить їм там буде легше жити.

Що ж до загальної ситуації на фронті, минулої доби й сьогодні ворог накривав армійські позиції вже понад десять разів.