Київські правоохоронці затримали наркоділка [ Редактировать ]
Столичні правоохоронці затримали ділка, який налагодив розгалужену мережу з продажу наркотиків. 30-річний киянин збував психотропні речовини через Інтернет. Під час трусу - в його помешканні виявили канабіс, кокаїн та екстазі.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід - утримання під вартою. Зловмисникові загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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