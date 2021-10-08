В помешканні виявили канабіс, кокаїн та екстазі

Столичні правоохоронці затримали ділка, який налагодив розгалужену мережу з продажу наркотиків. 30-річний киянин збував психотропні речовини через Інтернет. Під час трусу - в його помешканні виявили канабіс, кокаїн та екстазі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід - утримання під вартою. Зловмисникові загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.