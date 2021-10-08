Третя підозра у справі про напад на журналістів в Укрексімбанку. Ідеться про директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова.

Його звинувачують у перешкоджанні діяльності журналістів та вчиненні насильницьких дій. Крім нього, підозри вже мають голова банку Євген Мецгер і директор департаменту інформаційної політики Володимир Пікалов.

Нагадаю, четвертого жовтня журналісти прийшли до керівництва державного Укрексімбанку на інтерв'ю. Яке закінчилося тим, що оператора - скрутили, у знімальної групи забрали техніку і намагалися стерти відео.