Напад на журналістів: підозру вручили директору департаменту банківської безпеки [ Редактировать ]
Третя підозра у справі про напад на журналістів в Укрексімбанку. Ідеться про директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова.
Його звинувачують у перешкоджанні діяльності журналістів та вчиненні насильницьких дій. Крім нього, підозри вже мають голова банку Євген Мецгер і директор департаменту інформаційної політики Володимир Пікалов.
Нагадаю, четвертого жовтня журналісти прийшли до керівництва державного Укрексімбанку на інтерв'ю. Яке закінчилося тим, що оператора - скрутили, у знімальної групи забрали техніку і намагалися стерти відео.
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