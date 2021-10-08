Лауреатами Нобелівської премії миру стали журналісти. Це головний редактор російської "Новой ґазєти" Дмитро Муратов і засновниця філіппінського видання "Репплер" Марія Ресса.

За що саме їх нагородили та чому саме "Нобель миру" щороку спричиняє найбільше суперечок - розкаже Марина Біленька.

329 людей та організацій претендували на Нобелівську премію миру. Це один з найбільших показників в історії. Фаворитом довго вважали Всесвітню організацію охорони здоров'я. Високі шанси пророкували й лідерам опозиції Білорусі та Росії - Тихановській та Навальному.

Беріт Рейс-Андерсен, очільниця норвезького Нобелівського комітету:

Норвезький Нобелівський комітет вирішив вручити премію миру за 2021 рік Марії Рессі та Дмитру Муратову - за їхню мужню боротьбу за свободу висловлення поглядів на Філіппінах і в Росії. Водночас вони є представниками всіх журналістів, які обстоюють цей ідеал у світі, де ситуація з демократією та свободою преси нині доволі несприятлива.

Дмитро Муратов - один із засновників "Новой газєти". Видання, створене 1993 року, публікувало розслідування про гучні вбивства, корупцію та дії російської влади. Зокрема, правду про "Норд-Ост" і Беслан. 2014 року Муратов один з небагатьох у Росії, хто публічно виступив проти незаконної анексії Криму. А рік тому - підтримав білоруську опозицію. У Нобелівському комітеті зазначили, що йому доводиться працювати в умовах постійного тиску на медіа. А також - попри переслідування та вбивства його колег.

Дмитро Муратов, головний редактор російського видання "Новая газєта":

Безнаказанность убийства Политковской, безнаказанность убийства Стемировой - они привели к тому, что многие из тех, кто совершает репрессивные маневры в отношении российской журналистики, думают, что у них есть мощный союзник - силовые структуры и власть. Раз 15 лет не могут расскрыть, значит, наверное, знают, но не хотят сказать.

Частину грошової нагороди, а це понад мільйон доларів, Муратов обіцяв пожертвувати фонду допомоги хворим дітям "Коло добра".

Олександр Каменський - журналіст російського видання "Новая газєта":

Мы давно ее ждали, эту премию. Потому что нас выдвигали не раз, и мы гордимся. Гордимся, что наш главный редактор получил эту премию.

Разом з Муратовим лауреаткою премії стала журналістка і співзасновниця видання "Репплер" Марія Ресса. Її популярний англомовний портал влада Філіппін вже багато років змушує самоліквідуватися. Проти "Репплера" та Ресси відкрили одинадцять кримінальних проваджень. Її особисто звинувачували в несплаті податків та поширенні наклепу. Відтоді журналістка стала символом боротьби за свободу преси на Філіппінах.

Марія Ресса, лауреатка Нобелівської премії миру:

Коли хтось атакує медіа, часто це схоже на "вбивство посланця". І ми намагаємося розв'язати цю проблему різними способами. І це визнання - нагорода для нашого видання, адже всі ми знаємо, як важко сьогодні бути журналістом "Репплера". Сподіваюся, це додасть нам снаги продовжувати боротьбу за правду.

Торік Нобелівську премію миру отримала Всесвітня продовольча програма. Багато галасу, як пише "Бі-Бі-Сі", спричинило присудження Нобеля миру 44 президенту США Бараку Обамі. Коли став лауреатом - щойно вступив на посаду і не встиг зробити багато. Критиків також непокоїть довічний статус нагороди. Адже її неможливо відкликати, навіть якщо колишній лауреат потрапляє в скандал і більше не може асоціюватися з миротворчою діяльністю.