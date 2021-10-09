Клінічні дослідження вакцини від коронавірусу вперше проводять в Україні. Йдеться про новий препарат з Китаю. Нині розробник випробовує його у п'яти країнах світу.

Українцям, які щепляться цією вакциною, заплатять трохи понад дев'ять тисяч гривень. А ще учасників дослідження страхують на 30 тисяч євро - на випадок ускладнень після ін'єкції. Більше про клінічне дослідження - у нашому сюжеті.

Цей експериментальний препарат, сюди, в лікарню Рівного, привезли з Китаю. Там вакцина пройшла необхідні перевірки, а зараз - остання черга випробувань. Подвійне сліпе дослідження. У ньому беруть участь добровольці, за гроші.

Олег Шрам, директор Центру первинної медико-санітарної допомоги "Центральний" Рівненської міськради:

Будуть мати вісім тисяч гривень після двох вакцинацій, а також ще тисячу триста гривень на доїзд.

Із сотні флаконів препарату, половина - це вакцина, інша половина - плацебо. Тобто - недієва речовина, така собі "пустушка".

Оксана Штрімайтіс, кандидат фармацевтичних наук, координаторка клінічного випробування вакцини проти коронавірусної інфекції:

Ні пацієнти, ні координатори, ні лікарі-дослідники, ні медична сестра - ніхто не знає, кому ми вводимо вакцину, а кому ми вводимо плацебо.

Та перед тим, як робити укол - добровольців обстежують. Перевіряють на коронавірус, ВІЛ, визначають рівень антитіл, - розповідає головна рівненська дослідниця Світлана Бойчук. Лікарка, як і п'ятеро її колег та медсестра, пройшли спеціальні курси.

Світлана Бойчук, завідувачка амбулаторії загальної практики сімейної медицини №3, головна дослідниця:

Коли пацієнт вже обстежений, ми його рандомізуєм в системі, все в комп'ютері, все в систему вводиться. Система видає номер, тоді медсестра, яка має до цього доступ, він закривається на ключ, відкриває - бере.

А далі людині роблять укол. У Рівному щепили вже шістьох добровольців. Ще тридцять пацієнтів - на черзі. А загалом охочих - близько сотні. Головна вимога - бути повнолітнім та невакцинованим. Олена каже - підставила б і своє плече, але вона вже давно протиковідну ін'єкцію зробила.

Ольга Круглик, жителька Рівного:

І "Пфайзер", і "Модерна" десь мали теж на комусь перевірити. Так, я пішла б, певно що. Не із-за грошей, а через те, що - хай буде 5G (сміється).

Та більшість людей у Рівному про випробування нової вакцини з Китаю чують уперше.

Микола, житель Рівного:

Перший раз чую від взагалі… Звичайно, що відмовився. - Чому? - Я ж не піддослідний кролик.

А от кияни про випробування вакцини знають. Але думки щодо її безпечності - і тут різні.

Олександр, киянин:

Смотря, конечно, какой производитель и кто организовывает это предприятие, но я б взял бы с удовольствием.

Анастасія, жителька Києва:

Це підозріло. За що саме платять? - За те, що ми вакцинуємося недостатньо дослідженою вакциною? Чи що це за експеримент над людьми? Я б не довіряла.

Головний лікар київської клініки, в якій випробували китайську вакцину вже з пів тисячі добровольців, каже: це - не експеримент, а наукове дослідження світового рівня. І Україна в такому проєкті бере участь уперше. Усе погоджено із Міністерством охорони здоров'я.

Михайло Ковач, лікар, учасник дослідження:

В червні 2021 року є наказ МОЗ про початок цього дослідження. Є перелік закладів. Їх, якщо я не помиляюсь, 12 чи 11.

Загалом Україна - одна з п'яти країн, де випробовують новий препарат. Планують залучити майже тридцять тисяч учасників, із яких 10 тисяч - українці.

Оксана Штримайтіс, кандидат фармацевтичних наук, координаторка клінічного випробування вакцини проти коронавірусної інфекції:

Це дуже круто, коли клінічні випробування заходять в державу. В Україні на сто тисяч населення є чотири клінічних випробування, у Швейцарії – 70, у Штатах - 40, Франція, Німеччина - 30. Тобто відчуйте різницю.

За учасниками лікарі спостерігатимуть - рік. У цей період вони можуть робити необмежену кількість ПЛР-тестів і матимуть страховку на випадок ускладнень. Поки що, до речі, таких не зафіксували.