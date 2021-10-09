Понад 200 тисяч французьких підлітків стали жертвами сексуального насилля з боку католицьких священників. Це дані за останні 70 років. Більше про приголомшливі результати - у сюжеті Олени Абрамович.

Олів'є було 13, коли над ним поглумився священник. Два роки тому французький суд визнав цього священнослужителя винним.

Олів'є Савіньяк, француз, який став жертвою сексуального насилля:

Було таке. І мого кривдника засудили. Але є й інші жертви - і дев'ять з 10 із них уже не можуть звернутися по допомогу до системи цивільного правосуддя, бо сталося це надто давно.

Кількість тих, хто став жертвами священнослужителів у Франції, днями оприлюднила незалежна слідча комісія. Інформацію збирали три роки - із церковних архівів, звітів поліції та свідчень жертв. Аналізували період, починаючи з тисяча дев'ятсот п'ятдесятого року і до сьогодення. Висновки - шокували французів. Ідеться про понад 200 тисяч хлопчиків підліткового віку.

Олів'є Савіньяк, француз, який став жертвою сексуального насилля:

Це як землетрус. Цунамі. І це справді треба сприймати як стихійне лихо. Бо якщо глянути на цифри, це надто страшно, тож цього більше ніхто не може заперечувати - ні в католицькій церкві, ні в суспільстві.

Проблему десятиліттями замовчували, бо в церкві не заведено доносити на своїх. Парафіяни не звикли суперечити духівникам, вустами яких, на їхню думку, промовляє Господь - пояснили у слідчій комісії. Свідчення їм надали 2700 жертв. Ще тисячі таких - було ідентифіковано в архівах.

Джан-Марк Сове, голова Комісії щодо сексуальних зловживань у Церкві Франції:

Важливо розуміти, що до початку двохтисячних панувала глибока, тотальна і навіть жорстока байдужість до жертв. І тривало це роками. Їм не вірили, їх не чули. А коли вислуховували, то вважалося, що вони, можливо, сприяли тому, що з ними сталося.

Слідство виявило, що всередині Католицької церкви, на різних рівнях, було відомо про це явище. Проблему ретельно замовчували, щоб не підірвати авторитет церкви. Тепер, щоб відновити довіру, католицтву слід переглянути підхід до викладання на такі теми як сексуальність, слухняність та святість духовенства - порадила слідча комісія.

Франсуа Дево, очільник Асоціації жертв:

Жодна культура не змогла зупинити цю церкву від скоєння злочинів проти дітей у величезній кількості - маю на увазі дітей віком від семи до десяти років. Це приховували організовано. Тому цей звіт важливий - для гуманності й уявлення про те, що таке людська гідність і повага до життя.

Публічні вибачення вже висловили кілька французьких високих священнослужителів. Папа Римський Франциск помолився за жертв насильств і висловив їм свої співчуття.

Папа Римський, Франциск:

Я хочу висловити свій смуток, свою скорботу за перенесену жертвами травму. А також свій сором. Наш сором, мій сором за те, що церква так довго не здатна була поставити їх у центрі своїх проблем.

Понтифік висловив підтримку Католицькій церкві Франції й водночас закликав її взяти на себе відповідальність за оприлюднені злочини. Визнати, що урок засвоїла. І стати знову місцем безпеки для кожного.