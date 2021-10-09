Цінові гойдалки на європейських біржах спричинили газові проблеми й в Україні. Напередодні ми розповідали про відключення лікарні в Херсоні. А тепер про можливі перебої для бюджетних установ заговорили й в Одесі. Хто саме ризикує залишитися без газу - про це в наступному матеріалі.

Чимало бюджетних установ в Україні мають закуповувати газ через тендер - тобто фактично на біржі. А постачальники - орієнтуються на європейські хаби! На яких ціни - б'ють історичні рекорди! Експерти кажуть: влада мала б заздалегідь підготувати резервні запаси:

Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій:

Мені здається, що це питання треба було обговорювати ще в серпні місяці, навіть не на початку жовтня, а в серпні, коли було зрозуміло, що ціна вже рухається в сторону високих показників.

Тож попри підписаний меморандум, проблеми уже виникають. Це - Одеський національний університет. Студентам повідомили: у гуртожитках на кухнях можуть не працювати газові плити. Бо виш, купуючи газ, запропонував ціну, на яку не погодилися постачальники. Тож тендер не відбувся. Днями планують провести новий - підвищивши розцінки.

Євген Юраш, голова профспілки студентів та аспірантів Одеського національного університету ім. Мечникова:

На сьогоднішній момент важливо підкреслити, що газ все-таки в університеті є, відключення не відбулося і ми надіємось, що в тих зазначених термінах, які нам повідомила адміністрація, відключення не відбудеться!

В опозиції це називають першим дзвінком і прогнозують масові відключення газу.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Я считаю, что причина вот тому кризису, который сейчас надвигается на всех нас - на бюджетные организации, на население. Это в любом случае скажется на населении, на промышленности. Кроется в абсолютно недальновидной политике украинских властей. Потому что вместо того, чтобы руководствоваться экономическими интересами нашей страны, заключить нормальные договоры долгосрочные по нормальной приемлемой цене, мы игрались в политику и сегодня получили цены просто заоблачные.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Будто мы не знали, что такая ситуация сложится? Будто мы не знали, что за тридцать гривен никто не сможет купить этот газ? Нет, мы знали, но не профессиональная и не последовательная политика ведёт к тому, что у нас бюджетные и государственные учреждения будут находиться в крайне сложной ситуации. Дай Бог, чтобы зима была тёплой, дай Бог, чтобы осень была тёплая. Сегодня вот такая вот политика - мы начинаем задними числами пытаться решить проблему, которая уже наступила вчера.

Минулого тижня уряд, Нафтогаз та міські органи влади підписали меморандум, за яким ціна на газ для бюджетних установ в опалювальний сезон становитиме 13 із половиною гривень за куб. Утім навіть така вартість може стати великим тягарем для громад. Хоча в уряді обіцяють субвенції. Залишається питання: де держава візьме на це додаткові десятки мільярдів гривень?