Активність вулкана Кумбре-В'єха на іспанських Канарах посилюється. Потоки лави поглинають усе на своєму шляху. Лише сьогодні знищені щонайменше чотири житлові будинки.

Як острів'яни потерпають від найгіршої катастрофи за останні десятиліття та де шукають порятунку, розкаже Марина Біленька.

Вже близько місяця вісімдесятирічна Маргарита та її 90-річний чоловік Луїс спостерігають за виверженням Кумбре-В'єхи з палуби свого човна. Який став їхньою тимчасовою домівкою після того, як з кратера здійнявся стовп попелу.

Луїс Родрігес, житель острова Пальма:

Приїхала поліція і наказала нам евакуюватися тієї ж миті. Ми поїхали, нічого не встигли з собою узяти. Коли прибули в притулок, нам сказали, що сталася помилка і нам треба в інше місто - у будівлю футбольного клубу. Вирішили нікуди не їхати. Я згадав про свого старого човника. І ось ми тут.

Нині подружжя дрейфує в районі портового містечка Тасакорте, що на західному узбережжі канарського острова Пальма. І хоча вони на воді - все ще бояться стати жертвами виверження.

Маргарита Стратес, жителька острова Пальма:

Якби потік магми був єдиним та виливався за однією траєкторією, то ми б могли передбачити, які місця оминати. Але це не про Кумбре-В'єху. Тут кілька потоків, а ще вибухи й коливання, нова тріщина може утворитися будь-де.

Тим часом активність вулкану посилюється. Протягом дня Національний геологічний інститут Іспанії зафіксував на острові серію з 37 землетрусів. Найпотужніші коливання - магнітудою чотири і один.

Не перестає вивергатися й магма. Вночі лавові річки сягнули селища Каллехон-де-ла-Гата і знищили там щонайменше чотири будинки. Хосе Роберто втратив землю, яка передавалася у його родині від покоління до покоління.

Хосе Роберто Санчез, житель острова Пальма:

Ми тут постійно страждаємо. Я втратив угіддя, які мені залишив мій тато. На острові безперервно гримить, осідає попіл. Це ніколи не закінчується.

За 21 день виверження на острові без даху над головою лишилися більше тисячі сімей. Знищені також школи, церкви й лікарні. Спустошені понад 480 гектарів родючої землі. Для порівняння, таку загальну площу мають понад 600 футбольних полів. Стихія завдала колосальних збитків.

За попередніми підрахунками місцевої влади, йдеться про щонайменше 87 мільйонів євро. Вулканічний попіл вкриває бананові плантації, чий врожай становить 50 відсотків економіки острова. Страждають і білосніжні солончаки, де після активності Кумбре-В'єхи зіпсувалися 200 тонн солі.