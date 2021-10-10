Юрій Бойко прокоментував відставку Разумкова, бюджет 2022 та зниження тарифів [ Редактировать ]
Незадовільно. Таку оцінку парламенту цього тижня поставили в опозиції. Там критикують і відставку Разумкова, й імітацію роботи. Ось що про це сказав лідер опозиції Юрій Бойко.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Чому опозиція не підтримала відставку спікера?
Мы были категорически против смены действующего спикера. Ми голосовали против. Я выступал с трибуны. Потому что я считаю, что это были политические игры в омерзительном виде, поскольку ему даже не дали встретиться с фракцией. В стиле вот событий 37-го года, когда сначала объявляют кого-то врагом народа ,потом дружно весь коллектив выступал с осуждением этого человека по команде. А самое главное, что это вносит кризис в парламентаризм, потому что идет стремление превратить парламент в филиал Офиса Президента.
Бюджет 2022: про що забула влада?
Мы дали свои замечания проекту. Мы его анализировали и видим, что он собственно говоря повторяет бюджеты прошлых лет. И пяти бюджетов прошлой власти и два года этой власти. И там явно недостаточно социальных выплат. И в ущерб социальным выплатам тем людям, которым необходимо, чтобы государство помогало. Там идет опять увеличение выплат силовикам. Это вот визитная карточка всех последних бюджетов. Плюс два миллиарда прокуратуре, плюс миллиард службе безопасности. И в тоже время практически замораживаются выплаты матерям-одиночкам, инвалидам, чернобыльцам, собственно, всем тем, кто должен получить помощь от государства. Практически нет ни слова о поддержке промышленности. И это тоже очень плохо, поскольку промышленность у нас упала еще в пандемию и продолжает падать. И мы не видим каких-то шагов со стороны правительства, чтобы они как-то ее поддерживали. Поэтому мы дали свои замечания и будем отстаивать, чтобы бюджет повернулся лицом к людям, а не к чиновникам.
Як знизити тарифи?
Мы будем требовать, чтобы тарифы были снижены .Мы щас внесли законопроект, по которому предлагаем усреднить стоимость газа собственной добычи с импортным. Сделать единую цену для бюджетников, школы, больницы, детские садики, для людей, для отопления, для промышленности. С тем, чтобы не было роста цен на товары первой необходимости - на хлеб, на сахар и единую цену, вот исходя из нее рассчитать субсидии.
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