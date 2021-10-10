"Слуга" Галина Третьякова шокувала коментарем про смерть депутата Полякова [ Редактировать ]
Новина, яка затьмарила всі скандали тижня. Навіть голосування за нового спікера у п'ятницю пройшло майже непомітно.
Бо того дня повідомили про смерть народного депутата Антона Полякова. Все сталося вночі. Полякову стало зле у таксі, непритомного його знайшли поліцейські і викликали лікарів. Однак врятувати чоловіка не вдалося. Попередні результати розтину показали, що Антон Поляков помер через серцеву недостатність.
Однак розглядають ще одну версію - можливе отруєння. Полякову було лише 33. Він був депутатом групи "За майбутнє", а пройшов у Раду зі "слугами". І його колишня колега по фракції - голова комітету соціальної політики Галина Третьякова шокувала всіх. У партійному чаті вона відреагувала фразою "мінус один ворог". Що було далі - без коментарів.
Ігор Палиця, народний депутат, позафракційний:
Я хотів би попросити вас, шановна фракція "Слуги народу" зробити висновок зі слів пані Третьякової. Вона всім відома відношенням до дітей, до людей, до України. Я вважаю, що це неприпустимо. Яким би політичним опонентом чи людиною не був пан Поляков, померла людина. Звичайна людина, крім того, наш колега по парламенту.
Галина Третьякова, народний депутат, "Слуга народу":
В мене два зауваження. Перше: звідки хтось знає про те, що пишуть в чаті "Слуга народу" - це раз. А по-друге коли люди, які боряться за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут в залі Конституцією і вважають, що вони можуть накидати комусь якість кого.
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Відомо, що політик їхав у таксі, яке зупинили патрульні. Саме поліціянти і виявили непритомного чоловіка на задньому сидінні.
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