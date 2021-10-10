Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів, скільки в Україні незаконних сміттєзвалищ, та чи всі легальні полігони працюють екологічно.

"Потрібно в першу чергу уявити загальну площу сміття, скільки воно покриває загальну площу, це близько 9 тисяч гектарів сміттєзвалищ, це приблизно такі міста як Кременчук, або місто Хмельницький. За результатами перевірок Державного нагляду і контролю, приведу ще кілька цифр, в цьому році нарахованих збитків за засмічення земельних ділянок більше 250 мільйонів гривень. Загалом порушень порядка 10 тисяч в цій сфері. Навіть ті звалища, які умовно легальні, третина з них є також з порушеннями. Наприклад, полігон в Нових Петрівцях, новий полігон, там площа для розміщення гектарів дозволяється 5 гектарів, а фактично відходи розміщувалися на території 20 гектарів, не належним чином зберігалися відходи, тобто збитки державі, та екології", - каже Андрій Мальований.

Також голова Державної екологічної інспекції розповів, які збитки екології несуть нелегальні звалища.

"Як і фільтрат, так і шкідливі речовини, вони забруднюють грунти та підземні води, що в результаті приводить до забруднення Світового океану. Пластик, який потравляє у флору і фауну несе велику загрозу для нашого з вами здоров'я", - додав Мальований.

Він також розповів, чому у багатьох населених пунктах досі немає нормальної інфраструктури та сміттєзвалищ.

"Загалом в Україні близько 22% взагалі неохвачені системою збирання сміття. Наприклад, Закарпатська область - це порядка 40% населених пунктів. Це все скидається біля присадибних ділянок, потім все потрапляє в річку, і вже далі іде в сусідні країни", - додав він.

Андрій Мальований розповів, що Верховна Рада повинна ухвалити законопроект "2207-1-д "Про управління відходами".

"Закон прийнятий в першому читання, і сподіваюсь, незабаром і в дургому. Буде прийнято поняття ієрархії відходів. Це рамковий законопроект, який дозволить прийняти секторальні, підзаконні нормативно правові акти. Про тару упаковку, батареї та інші відходи. Також вводиться поняття розширенної відповідальності виробника. Тобто, виробник, який генерує будь якою продукцією, має забезпечити утилізацію тих відходів, інакше заплатити кошити для будівництва полігонів. Обовязкова ієрархія планів відходів - Національний план, регіональні плани, і в населених пунктах схеми очистки. В нас на сьогодні в Україні один сміттєспалювальний завод, який існує в Києві, який приблизно четверту частину відходів, тільки в Києві, може утилізувати, тому, така статистика невтішка, як 95% захоронень того, чого немає в розвинених країнах Європи, тому потрібно якнайшвидше прийняти цей закон", - сказал Мальований.