Північна сторона кратера вулкана Кумбре-В'єха обвалилася [ Редактировать ]
На канарському острові Ла Пальма північна сторона кратера вулкана Кумбре-В'єха обвалилася. Лавові потоки почали зносити зі схилів брили завбільшки з триповерховий будинок, - повідомляють в Інституті геології Іспанії.
Виверження триває вже 23 дні. Шість тисяч людей виїхали зі своїх домівок. Зруйновані понад тисяча сто будинків. Під застиглою магмою опинилися майже півтисячі гектарів родючої землі.
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Вулкан досі активний, тож деякі авіакомпанії не наважуються відновити рейси. Виверження спричинило масштабні руйнування на острові - майже півтисячі знищених будинків.
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