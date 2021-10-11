У Росії більше тридцяти людей померли від отруєння алкоголем [ Редактировать ]
В Оренбурзькій області Росії від отруєння сурогатним алкоголем померли 34 людини. Влада регіону запропонувала жителям обміняти сумнівне спиртне на продуктові набори, повідомивши, де його придбали. Повідомлення про масове отруєння у кількох населених пунктах області почали надходити на початку жовтня.
Загалом постраждали 67 людей, у їхній крові виявили метиловий спирт. В Орську знайшли склад із нелегальною продукцією. Затримали десятьох причетних.
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