Китайську провінцію Шань-Сі накрив паводок [ Редактировать ]
Китайську провінцію Шань-Сі накрив найбільший паводок за останні 40 років. Четверо людей загинули. Евакуювали - 120 тисяч. Провінція розташована в низині, тож затопило її дуже швидко.
Стихія знищила врожай, розмила дороги, частково зруйнувала стародавню міську стіну Пін'-Яо - це відома туристична принада в Шань-Сі. Також повінь пошкодила 27 вугільних шахт, які довелося тимчасово закрити.
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