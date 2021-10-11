У Святогірській лаврі відбулися урочистості з нагоди 30-річчя створення Донецької єпархії УПЦ [ Редактировать ]
У Святогірській лаврі відбулися урочистості з нагоди 30-річчя створення Донецької єпархії Української Православної Церкви. А також - 30-ліття архієрейської хіротонії митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона. Святкові богослужіння очолив Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрій. Перед початком служби він освятив новий пам'ятник покійному Предстоятелю УПЦ Митрополиту Володимиру. Владика Онуфрій привітав митрополита Іларіона з особистими ювілеями й 30-річчям Донецької єпархії.
Предстоятель Української Православної Церкви Онуфрій:
Вы за тридцать лет Вашего архиерейского служения, вы пережили много испытаний, трудностей. Но Господь дает великие испытания тем, кто великий. И мы радуемся, что все те неудобства, все те скорьби, которые довелось Вам пережить в Вашем служении, в Вашей болезни о своей пастве, что они были победоносными.
Митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон:
В этой обители, где егуменой является Матерь Божья. В Святогорской, Святоуспенской нашей лавре. Она среди трех лавр самая молодая, юная. И свежо в памяти, как было прославление или как мы учреждали этот высокий титул для нашего монастыря.
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