У Святогірській лаврі відбулися урочистості з нагоди 30-річчя створення Донецької єпархії Української Православної Церкви. А також - 30-ліття архієрейської хіротонії митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона. Святкові богослужіння очолив Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрій. Перед початком служби він освятив новий пам'ятник покійному Предстоятелю УПЦ Митрополиту Володимиру. Владика Онуфрій привітав митрополита Іларіона з особистими ювілеями й 30-річчям Донецької єпархії.

Предстоятель Української Православної Церкви Онуфрій:

Вы за тридцать лет Вашего архиерейского служения, вы пережили много испытаний, трудностей. Но Господь дает великие испытания тем, кто великий. И мы радуемся, что все те неудобства, все те скорьби, которые довелось Вам пережить в Вашем служении, в Вашей болезни о своей пастве, что они были победоносными.