Загалом допомоги від США було отримано на понад два мільярди доларів

Україна одержала першу партію додаткової безпекової допомоги від Сполучених Штатів. Понад 86 тонн медикаментів, озброєння, боєприпасів та засобів радіолокаційного спостереження доправили до міжнародного аеропорту "Бориспіль". Це - частина 60-мільйонної додаткової допомоги у сфері безпеки, яку президент США Джо Байден направив Україні в серпні.

Як повідомили в американському посольстві, допомога спрямована на розв'язання проблеми посиленої військової присутності Росії у Криму та вздовж кордонів України. Загалом із 2014 року американські партнери надали Україні матеріально-технічної підтримки на понад два з половиною мільярди доларів.

Олександр Матійчук, уповноважений командування медичних сил ЗСУ: