США доправили в Україну першу партію безпекової допомоги [ Редактировать ]
Україна одержала першу партію додаткової безпекової допомоги від Сполучених Штатів. Понад 86 тонн медикаментів, озброєння, боєприпасів та засобів радіолокаційного спостереження доправили до міжнародного аеропорту "Бориспіль". Це - частина 60-мільйонної додаткової допомоги у сфері безпеки, яку президент США Джо Байден направив Україні в серпні.
Як повідомили в американському посольстві, допомога спрямована на розв'язання проблеми посиленої військової присутності Росії у Криму та вздовж кордонів України. Загалом із 2014 року американські партнери надали Україні матеріально-технічної підтримки на понад два з половиною мільярди доларів.
Олександр Матійчук, уповноважений командування медичних сил ЗСУ:
Протягом двох тижнів надходять планові вантажі. Виключно медичне обладнання у вигляді п'яти мобільних госпіталів, медобладнання для передових хірургічних бригад. Польові рентгенівські комплекси, а також сумки для бойових медиків. Загальна сума майна планового складає близько 20 мільйонів доларів.
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