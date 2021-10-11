Суд у Гаазі розгляне позов України проти Росії через захоплення українських кораблів [ Редактировать ]
Суд у Гаазі починає розгляд позову України проти Росії через захоплення українських кораблів. У вітчизняному МЗС мають намір довести протиправність дій РФ, яка у листопаді 2018 року з застосуванням зброї затримала у міжнародних водах Керченської протоки три українських судна - "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни-Капу", а разом з ними й 24 українських моряки.
За міжнародним правом - це акт агресії. Моряків судили у Росії за кримінальними статтями, так і не визнавши їх військовополоненими. Українці дев'ять місяців провели під вартою, поки їх не повернули додому через схему обміну утримуваними.
по теме
С точки зрения Москвы, "модальности не меняются"
Апелляционный суд Амстердама ранее отложил вынесение решения по делу о скифском золоте до 26 октября
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает бессмысленными контакты с руководством Украины
Запад должен усилить давление на Россию из-за ее влияния на Беларусь
Турагенство предлагало клиентам купить отрицательный результат теста