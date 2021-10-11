Суд у Гаазі починає розгляд позову України проти Росії через захоплення українських кораблів. У вітчизняному МЗС мають намір довести протиправність дій РФ, яка у листопаді 2018 року з застосуванням зброї затримала у міжнародних водах Керченської протоки три українських судна - "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни-Капу", а разом з ними й 24 українських моряки.

За міжнародним правом - це акт агресії. Моряків судили у Росії за кримінальними статтями, так і не визнавши їх військовополоненими. Українці дев'ять місяців провели під вартою, поки їх не повернули додому через схему обміну утримуваними.